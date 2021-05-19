Российская певица прошла в финал Евровидения

Первый полуфинал ежегодного, 65-го по счету конкурса «Евровидение-2021», прошел 18 мая в Роттердаме. Исполнительница Manizha с песней Russian Woman, выступавшая под третьим номером, попала в финал шоу по итогам голосования членов жюри и зрителей.