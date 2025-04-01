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Кабардино-Балкария высадит 60 га лесов к 2025 году в рамках акции "Сад памяти"

Кабардино-Балкария высадит 60 га лесов к 2025 году в рамках акции "Сад памяти"

В 2025 году в Кабардино-Балкарии в рамках проекта "Сад памяти" высадят 60 га новых лесов, включая березы и клены.

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