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Германия отныне не Фрицы и Клаусы: теперь и Мохаммеды немцы

Германия отныне не Фрицы и Клаусы: теперь и Мохаммеды немцы

Канцлер Ангела Меркель понизила планку «немецкости»: отныне с её благословения мигранты являются немцами по гражданству.

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Natalija Osminina
Закат Европы и западной демократии. Собственно, как и всей капиалистической формации. Просто раньше кончина прежних формаций (первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной) была затяжной, а сейчас время идет быстрее, да и ФРС старается. Что придет на смену после глобального экономического кризиса одному Богу ведомо. Но в любом случае, Запад обречен. Россию бы спасти.
Natalija Osminina
В прошлом году в Берлине самым популярным именем у новорождённых было Мохаммед

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