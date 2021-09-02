Германия отныне не Фрицы и Клаусы: теперь и Мохаммеды немцы

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаГермания отныне не Фрицы и Клаусы: теперь и Мохаммеды немцыКанцлер Ангела Меркель понизила планку «немецкости»: отныне с её благословения мигранты являются немцами по гражданству.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalija OsmininaЗакат Европы и западной демократии. Собственно, как и всей капиалистической формации. Просто раньше кончина прежних формаций (первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной) была затяжной, а сейчас время идет быстрее, да и ФРС старается. Что придет на смену после глобального экономического кризиса одному Богу ведомо. Но в любом случае, Запад обречен. Россию бы спасти.Natalija OsmininaВ прошлом году в Берлине самым популярным именем у новорождённых было МохаммедКомментировать
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