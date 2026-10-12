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The Eurasia Daily news agency

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Grinkevich Clinic; Dunya, Kaya and men; eggs from Ukraine: morning coffee with EADaily

Grinkevich Clinic; Dunya, Kaya and men; eggs from Ukraine: morning coffee with EADaily

The commander-in-chief of the NATO joint armed forces in Europe, American General Alexus Grinkevich, will present the so-called theory of victory over Russia in Warsaw.

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