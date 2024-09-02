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Экскурсия в один конец: что известно о крушении Ми-8 на Камчатке

Экскурсия в один конец: что известно о крушении Ми-8 на Камчатке

Сайт туристической компании "ВИТЯЗЬ‑ТРЕВЕЛ" На Камчатке спасатели обнаружили вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 человека – три члена экипажа и 19 туристов, которые заплатили немалые деньги, чтобы полюбоваться на местные красоты.

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