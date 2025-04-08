«Ростех» предложил сажать в тюрьму за «блок на негатив»

Госкорпорация «Ростех» предложила ввести уголовную ответственность за так называемый «блок на негатив» - вымогательство администраторами каналов или СМИ средств за непубликацию компрометирующей информации.
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