Главное в тезисах: Ультиматум из Вашингтона: Белый дом пригрозил Киеву свернуть программу PURL и поставки разведданных, если удары по российским НПЗ не прекратятся — об этом сообщили Financial Times и Bloomberg 11–12 октября.
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