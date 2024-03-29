В столице пройдут ярмарки местной продукции

По сообщению мэрии Кишинева, в выходные дни 30-31 марта 2024 года в столичных секторах пройдут различные ярмарки и распродажи местных продуктов и товаров, целью которых является поддержка местных производителей и предоставление жителям столицы доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.