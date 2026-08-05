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Крымская газета

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Не заливайте зеленкой: почему глубокие раны опаснее, чем кажутся

Не заливайте зеленкой: почему глубокие раны опаснее, чем кажутся

Часто летом количество бытовых травм увеличивается: люди работают на даче, ремонтируют заборы, разбирают старые вещи и чаще контактируют с инструментами и предметами, которые могут стать причиной порезов и проколов.

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