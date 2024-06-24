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В подполье заявили, что ТЦК раздают гумпомощь, чтобы выявлять призывников

В подполье заявили, что ТЦК раздают гумпомощь, чтобы выявлять призывников

Сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкомата) проводят гуманитарные акции на подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) территориях Херсонской области для получения актуальной информации о населении и выявления подлежащих мобилизации мужчин.

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