Знаете ли вы, что такое «момент истины»? Это когда врагу рода человеческого создаются такие условия, когда он уверен в своей безнаказанности и проявляет свою звериную/преступную сущность.
Момент истины и бабушка приехала
Комментарии
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ninikooo Митусова
Сколь веревочке не виться/ на шее удавкой затянется, за грехи ваши тяжкие…
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8 час.
Александр Долин
все их пункты обитания вплоть до домов квартир бомбить всё сбу на консультацию к бандере
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6 час.
КП
Ксения Павлова
Посмейся сейчас. Требуют их выдачи(Официально), зная вот это всё, что тобой перечислено, для легимитизации уничтожения террористов. После того, как их, конечно-же, НЕ выдадут, их начнут находить в сортире. Кто из врагов хоть что-то вякнет? Ведь все "против террора". Понимаешь?
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5 час.
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