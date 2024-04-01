Момент истины и бабушка приехала

КП

Ксения Павлова

Посмейся сейчас. Требуют их выдачи(Официально), зная вот это всё, что тобой перечислено, для легимитизации уничтожения террористов. После того, как их, конечно-же, НЕ выдадут, их начнут находить в сортире. Кто из врагов хоть что-то вякнет? Ведь все "против террора". Понимаешь?