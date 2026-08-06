Hyperliquid: доля торгов реальными активами достигла 32,2% во втором квартале, HYPE вырос на 79%

Исследовательское объединение Hyperliquid Research Collective (HRC) опубликовало отчёт за второй квартал 2026 года, зафиксировав устойчивый рост доли бессрочных контрактов на токенизированные реальные активы (RWA) на платформе.
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