Легковушка столкнулась с каретой скорой помощи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге легковой автомобили не пропустил карету скорой помощи. В результате произошло ДТП. В Екатеринбурге на улице Токарей скорая помощь помощь мчалась с мигалками, однако одна из легковушек отказалась уступать дорогу медикам.