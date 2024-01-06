Легковушка столкнулась с каретой скорой помощи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге легковой автомобили не пропустил карету скорой помощи. В результате произошло ДТП. В Екатеринбурге на улице Токарей скорая помощь помощь мчалась с мигалками, однако одна из легковушек отказалась уступать дорогу медикам.
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