РИА Новости/Гавриил Григоров Президент России Владимир Путин завершил встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, беседа носила конструктивный характер.
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