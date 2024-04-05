В Ивановской области сотрудниками Управления экономической безопасности и Центра противодействия экстремизму УМВД региона выявлен канал незаконной легализации иностранных граждан на территории России

В Ивановской области сотрудниками УЭБ и ПК и ЦПЭ УМВД региона в ходе оперативно-розыскных мероприятий при содействии УФСБ региона установлено, что в период с января 2023 года по март 2024 года руководитель Филиала по Ивановской области ФГУП «ПВС» и еще один сотрудник указанной организации, действуя в составе группы, оказывали возмездные посреднические услуги прибывающим на территорию России иностранным гражданам по организации их незаконного пребывания в РФ.