Как употреблять семена чиа для похудения?

В последние годы тема суперфудов (продуктов с уникальными свойствами) практически захватила планету. И у нас стали активно продаваться различные товары из этой категории: спирулина, ягоды годжи, киноа и другие дары природы постоянно попадаются на глаза.
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