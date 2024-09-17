Во Владимирской области из-за угрозы пожаров введен режим повышенной готовности

Сухая, теплая погода привела к тому, что в регионе начался природный пожар, который сейчас тушат. Как сообщил 16 сентября губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в связи с этим вводится режим повышенной готовности .
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