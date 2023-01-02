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Два КамАЗа с рождественскими подарками и гуманитарной помощью отправили в зону СВО из Ленобласти

Колонна с грузом медикаментов, предметов гигиены и отопительных приборов стала первой в 2023 году, которую регион подготовил для мобилизованных и добровольцев.

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