Два КамАЗа с рождественскими подарками и гуманитарной помощью отправили в зону СВО из Ленобласти

Колонна с грузом медикаментов, предметов гигиены и отопительных приборов стала первой в 2023 году, которую регион подготовил для мобилизованных и добровольцев.
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