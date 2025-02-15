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Трамп ужесточит позиции, если ХАМАС не освободит заложников 15 февраля

Трамп ужесточит позиции, если ХАМАС не освободит заложников 15 февраля

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил за ужесточение позиции по сектору Газа, если движение ХАМАС не освободит всех заложников, которые согласно договоренности должны вернуться домой в субботу, 15 февраля.

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