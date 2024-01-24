Тайна раскрыта: София Вергара призналась, почему развелась с мужем

Актриса объяснила причину крушения своего брака. София Вергара пока что не нашла замену мужу LEGION-MEDIAС тех пор, как летом прошлого года стало известно о начале развода 52-летнейСофии Вергары и 47-летнего Джо Манганьелло, фанаты актрисы тщетно пытались угадать.