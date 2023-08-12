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Хэй – о поединке Нганну – Фьюри: «Единственный вопрос в том, устроит ли Тайсон шоу или решит все быстро»

«Это бокс в тяжелом весе. Нганну никогда им не занимался. Мы уже видели пример Конора Макгрегора, который дрался с Флойдом.

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