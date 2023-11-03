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Иркутск Сегодня

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Иркутская область перевыполнила план по лесовосстановлению в 2023 году

В Иркутской области в 2023 году перевыполнила планы по лесовосстановлению, и работа продолжается. В этом году планировали провести искусственное лесовосстановление на площади 12,6 тысячи гектаров, а провели на большей — в 18,3 тысячи гектаров — план перевыполнен на 45,2%.

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