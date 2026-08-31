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Поездка вдвоём на одном самокате обернулась для семейной пары в Москве штрафом ₽100 тысяч

Поездка вдвоём на одном самокате обернулась для семейной пары в Москве штрафом ₽100 тысяч

Андрей с женой решили прокатиться вместе, но их сфотографировала прохожая и отправила снимок. После этого с карты мужчины списали ₽100 тыс.

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