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Песков: Европа заявлениями о конфликте с РФ отвлекает внимание от своих проблем

Песков: Европа заявлениями о конфликте с РФ отвлекает внимание от своих проблем

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в воскресенье, 4 февраля, заявил, что страны Европы заявлениями о возможном конфликте с РФ стараются отвлечь внимание от европейских проблем.

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