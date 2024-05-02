4 мая во Владимире перекроют Лыбедскую магистраль

Временное ограничение движения во Владимире связано с празднованием Дня Победы.Во Владимире в субботу, 4 мая, в связи с праздничными мероприятиями, приуроченными к Дню Победы, перекроют движение по Лыбедской магистрали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии