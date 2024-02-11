Зачем и как Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине Евгения КомароваЭксперты Института изучения войны (ISW) США после тщательного анализа удара России по Украине 7 февраля представили выводы о том, что российская армия модифицировала свою тактику ведения боевых действий.