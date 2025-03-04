Глава МИД Японии ответил на запрет на его въезд в Россию

Валерий Чикунов

Это у вас вопросы , которые нужно решать . Так решайте , но без нас ! Курилы захотели , на каком основании ? Они наши , мы там живём и работаем , а вы кто и с чем ? Проходите мимо . Вы на каком основании ввели санкции ? Нет у вас законного права вмешиваться в вопросы чужих вам государств , тем более РФ , которой вы в бесконечных долгах за жизни наших воинов во ВОВ при открытии второго фронта, а порт Артур ,а Варяг , а защитников нашей эскадры, и затопленные корабли ваши постоянные набеги с нарушением границ, а нарушения правил лова в наших территориальных водах , а разгром вашей квантунской армии , как вы гадили нашим китайским и корейским друзьям и помогали во Вьетнаме Америке . И вы еще ни разу не заплатили за содеянное . А помните захват нашего мирного корабля и издевательства над его командой, как гадили сбрасывая радиоактивные отходы загрязняя акваторию наших морей , как предоставили территории для содержания на своей территории американских баз и продолжаете это делать предоставляя им ещё большие территории . Да вас после этого надо обнести высоким забором и поставить охрану , чтобы ни одна душа не вылазила и не появлялась в светском обществе , поскольку вам подходит только статус животных .