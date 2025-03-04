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Глава МИД Японии ответил на запрет на его въезд в Россию

Глава МИД Японии ответил на запрет на его въезд в Россию

Глава МИД Японии Такеши Ивая выразил сожаление в связи с введением Россией бессрочного запрета на его въезд в страну.

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Комментарии
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Eduard
Какая &quot;сложная обстановка&quot;? Когда вы отвалите от Украины и прекратите из себя судей и правосудие изображать!
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1 д.
Валерий Чикунов
Это у вас вопросы , которые нужно решать . Так решайте , но без нас ! Курилы захотели , на каком основании ? Они наши , мы там живём и работаем , а вы кто и с чем ? Проходите мимо . Вы на каком основании ввели санкции ? Нет у вас законного права вмешиваться в вопросы чужих вам государств , тем более РФ , которой вы в бесконечных долгах за жизни наших воинов во ВОВ при открытии второго фронта, а порт Артур ,а Варяг , а защитников нашей эскадры, и затопленные корабли ваши постоянные набеги с нарушением границ, а нарушения правил лова в наших территориальных водах , а разгром вашей квантунской армии , как вы гадили нашим китайским и корейским друзьям и помогали во Вьетнаме Америке . И вы еще ни разу не заплатили за содеянное . А помните захват нашего мирного корабля и издевательства над его командой, как гадили сбрасывая радиоактивные отходы загрязняя акваторию наших морей , как предоставили территории для содержания на своей территории американских баз и продолжаете это делать предоставляя им ещё большие территории . Да вас после этого надо обнести высоким забором и поставить охрану , чтобы ни одна душа не вылазила и не появлялась в светском обществе , поскольку вам подходит только статус животных .
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19 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
А, кстати , б. У. Краина вам кто , что вы за неё так радеете , может вы страны побратимы , но знать про неё ничего не знаете , да и она про вас тоже . Так что сидите у себя дома и носа не высовывайте и тем более подвывать США .
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19 час.
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