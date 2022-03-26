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Приморцев предупреждают об опасности за рулем при неблагоприятных погодных условиях

Приморцев предупреждают об опасности за рулем при неблагоприятных погодных условиях

25 и 26 марта в регионе ожидается выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. Нестабильная погода, перепады температуры с плюса на минус спровоцируют образование гололедных явлений и затруднение движения автотранспорта, сообщает PRIMPRESS.

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