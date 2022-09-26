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Музыкальный спектакль по мотивам известного мультфильма покажут в Уссурийске

Музыкальный спектакль по мотивам известного мультфильма покажут в Уссурийске

Музыкальный спектакль "Холодное сердце. Зачарованный лес" (0+) — это долгожданное продолжение музыкально-драматического спектакля "Холодное сердце.

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