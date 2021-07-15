Темы дня

122 070 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nestor 19
    Согласен. Но за каждой ошибкой стоят судьбы человеческиеДежавю: Грудинина...
  • mark nikitin
    А президент по Конституции 1993 года, не является властью. В главе 4 Конституции (статьи 80-92) прописаны полномочия ...Дежавю: Грудинина...
  • Сергей Федотов
    Ну зачем уж атрофировались. Просто не очень умная женщина. Ей бы на кухню, да пончики печь, а она сюда спорить лезет....Люди отреагировал...

"То, что сказал президент России, не так ужасно, как то, о чем он умолчал"

"То, что сказал президент России, не так ужасно, как то, о чем он умолчал"

Надо было слушать Путина ещё в 2007 году Вопрос из-за бугра: Почему российская крылатая ракета имеет в два раза большую дальность, чем американская? Данный вопрос был задан на англоязычном сайте знаний Quora (ссылка на вопрос и другие ответы).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх