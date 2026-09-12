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"Представить не могла, что такая судьба". Ксения Собчак встретилась с сестрой Ульяны Цейтлиной, ставшей военкором на Донбассе

"Представить не могла, что такая судьба". Ксения Собчак встретилась с сестрой Ульяны Цейтлиной, ставшей военкором на Донбассе

Ксения Собчак встретилась со сводной сестрой своей подруги, известной в нулевых героини светской хроники Ульяны Цейтлиной — 59-летней Анастасией Михайловской, которая в 2014 году отправилась на Донбасс в качестве военного корреспондента.

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