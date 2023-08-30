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Давис Бертанс выступил против натурализации: «Пока я играю, каждый из 12 человек в составе будет латышом»

Форвард сборной Латвии Давис Бертанс заявил, что выступает против натурализации иностранцев. Латвия планировала привлечь к матчам за сборную Майка Джеймса, но идея встретила сопротивление и не была в итоге реализована.

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