Политнавигатор Пленные – народ самый разнообразный, от откровенно упоротых бандеровцев до случайно оказавшихся в беде людей, некоторые из них даже уже помогают русской стороне на передовой.
Командиры ВСУ угрожают своим солдатам: Сдадитесь русским – перережем ваши семьи
Комментарии
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Нина Грекова
Пентагон, США - готовятся эвакуировать Зеленского в Польшу, для дальнейшей партизанской войне. Нельзя этого допустить, Зеленского надо судить военным трибуналом. Сейчас он уничтожает свой народ на Украине и России - в дальнейшем, так и будет гадить всем вокруг.
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6 час.
Владимир Росс
Читайте об угрозах родным укров! Вот поэтому и важна агитация, чтобы там знали, что их всех не считают за людей, а также, как когда-то фашисты, их стараются утилизировать. Тогда и ТЦКшники ихние либо призадумаются, либо их начнут там бить = вот она, важность агитации = меньше оттуда пойдёт на войну, меньше у РФ солдат погибнет.
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5 час.
Александр Конкин
После слов "... Да, я уважаю мнение и опыт этих людей,.." - далее можно уже не читать!
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2 час.
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