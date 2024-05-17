Пентагон, США - готовятся эвакуировать Зеленского в Польшу, для дальнейшей партизанской войне. Нельзя этого допустить, Зеленского надо судить военным трибуналом. Сейчас он уничтожает свой народ на Украине и России - в дальнейшем, так и будет гадить всем вокруг.

Владимир Росс

Читайте об угрозах родным укров! Вот поэтому и важна агитация, чтобы там знали, что их всех не считают за людей, а также, как когда-то фашисты, их стараются утилизировать. Тогда и ТЦКшники ихние либо призадумаются, либо их начнут там бить = вот она, важность агитации = меньше оттуда пойдёт на войну, меньше у РФ солдат погибнет.