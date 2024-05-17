Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аршак Меликджанян
    всё таки Лукашенко прав, террорист должен быть расстрелян.В России идут мас...
  • Аркадий Иванов
    Ха-ха-ха! Испугал ёжика голой попой! Пусть боятся олигархи (читай: воры, бандиты, казнокрады). Простому люду эта инфо..."Нас ждет грандио...
  • Сергей
    Ничего не понял, сплошное хрюканье...Юрко и Олег освоб...

Командиры ВСУ угрожают своим солдатам: Сдадитесь русским – перережем ваши семьи

Командиры ВСУ угрожают своим солдатам: Сдадитесь русским – перережем ваши семьи

Политнавигатор Пленные – народ самый разнообразный, от откровенно упоротых бандеровцев до случайно оказавшихся в беде людей, некоторые из них даже уже помогают русской стороне на передовой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Грекова
Пентагон, США - готовятся эвакуировать Зеленского в Польшу, для дальнейшей партизанской войне. Нельзя этого допустить, Зеленского надо судить военным трибуналом. Сейчас он уничтожает свой народ на Украине и России - в дальнейшем, так и будет гадить всем вокруг.
Ответить
6 час.
Владимир Росс
Читайте об угрозах родным укров! Вот поэтому и важна агитация, чтобы там знали, что их всех не считают за людей, а также, как когда-то фашисты, их стараются утилизировать. Тогда и ТЦКшники ихние либо призадумаются, либо их начнут там бить = вот она, важность агитации = меньше оттуда пойдёт на войну, меньше у РФ солдат погибнет.
Ответить
5 час.
Александр Конкин
После слов &quot;... Да, я уважаю мнение и опыт этих людей,..&quot; - далее можно уже не читать!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх