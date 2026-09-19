China's Stealth Fighters Take Shape As Great Powers Risk Sliding From Economic War Into Shooting War Against a backdrop of resource nationalism, Beijing surrounding Taiwan with a record number of ships and raising blockade risks, an ongoing trade war, and President Trump challenging BRICS, the US military is disrupting China's access to cheap crude oil from countries such as Venezuela and Iran.
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