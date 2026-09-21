В ДТП на трассе М-5 в Самарской области пострадали 16 человек

В ДТП на трассе М-5 «Урал» в Самарской области пострадали 16 человек. Как сообщает РБК, микроавтобус Peugeot следовал из Тольятти в Жигулевск, когда у него во время движения взорвалось колесо.
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