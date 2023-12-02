Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency В Соединенных Штатах уже определились со следующим рабочим местом украинского президента Владимира Зеленского после поражения в конфликте, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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