Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency В Соединенных Штатах уже определились со следующим рабочим местом украинского президента Владимира Зеленского после поражения в конфликте, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.