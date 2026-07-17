Нигерия: По меньшей мере два мирных жителя и пять сотрудников службы безопасности были убиты после того, как бандиты напали на Мараке, Кауру и Каразау в районе местного самоуправления Гусау (LGA), штат Замфара, 16 июля.
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