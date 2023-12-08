Орловская епархия и благодетели купили автомобиль УАЗ для разведчиков СВО

В Орёл накануне прибыли военнослужащие-разведчики, участвующие в СВО. Они побывали в резиденции Орловской митрополии, где владыка Тихон освятил микроавтобус УАЗ, приобретённый усилиями епархии и благодетелей Свято-Троицкого храма Орла.
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