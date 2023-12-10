«Пьяная выходка Сталина»: о чём «вождь народов» попросил забыть своего телохранителя

Неоднозначная фигура Сталина до сих пор вызывает много вопросов. Как относиться к руководителю СССР с одной стороны выигравшему войну, а с другой — утопившему страну в крови репрессий? Но, если рассмотреть биографию Сталина подробнее, без разделения на черное и белое, то можно увидеть, что он все же был человеком — со своими достоинствами и недостатками.