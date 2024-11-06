🌼 В Ялте в ходе осеннего озеленения высадят 70 тысяч цветов В их числе луковичные растения, виолы, маргаритки и незабудки, рассказал исполняющий обязанности директора МБУ «Зеленстрой» Александр Григориади.
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🌼 В Ялте в ходе осеннего озеленения высадят 70 тысяч цветов В их числе луковичные растения, виолы, маргаритки и незабудки, рассказал исполняющий обязанности директора МБУ «Зеленстрой» Александр Григориади.