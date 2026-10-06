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Царьград

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Популярный миф развеян: врач Вишнякова раскрыла, почему гематоген не спасёт от дефицита железа в крови

Популярный миф развеян: врач Вишнякова раскрыла, почему гематоген не спасёт от дефицита железа в крови

Сладкий батончик "из аптеки" исторически создавали как средство для поддержки кроветворения. Но теперь его всё чаще относят к категории БАДов.

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