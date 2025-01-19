Галкину* предложили продать свой замок ради участников СВО

Имущество российского шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), включая его замок в Подмосковье, нужно арестовать, продать и на вырученные деньги приобрести жилье для участников СВО.
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