Всему виной капитализм: почему США с нуля создают лунную программу Global Look Press/SpaceX/NASA via CNP Американцы наконец запустили свой космический корабль Starship HLS, который должен и доставить астронавтов на Луну, и возвратить их обратно на Землю.
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