Axios: Миллиардер Маск посетил штаб-квартиру ЦРУ Курирующий работу ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), миллиардер и предприниматель Илон Маск посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
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