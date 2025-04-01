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Маск посетил штаб-квартиру ЦРУ

Маск посетил штаб-квартиру ЦРУ

Axios: Миллиардер Маск посетил штаб-квартиру ЦРУ Курирующий работу ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), миллиардер и предприниматель Илон Маск посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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