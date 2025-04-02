После гольфа с Трампом президент Финляндии стал «морально готов» к восстановлению отношений с Россией

Финляндия должна готовиться к восстановлению политических отношений с Россией. С таким неожиданным заявлением выступил президент этой скандинавской страны Александр Стубб, ранее позиционировавший себя в качестве жесткого антироссийского «ястреба», пишет финское издание Ilta-Sanomat.