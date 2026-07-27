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Царьград

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В Химках судят банду таксистов-мигрантов за обман участников СВО в Шереметьево

В Химках судят банду таксистов-мигрантов за обман участников СВО в Шереметьево

Поездка за 60 тысяч до вокзала: как мошенники грабили пассажиров при поездках из аэропорта.В Московской области начался суд над членами преступной группировки, годами наживавшейся на пассажирах крупнейшего авиаузла страны.

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