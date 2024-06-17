Кризисный психолог Прошак: дети верят в легкие деньги в игре Hamster Kombat

Представление ребенка о том, что в игре Hamster Kombat можно заработать, — обманчиво и опасно. Слабая психика не в состоянии справиться со стрессом от постоянного ожидания прибыли, из-за этого в организме происходит сбой, объяснила в беседе с агентством «Север-Пресс» кризисный психолог, куратор волонтеров-психологов ЯНАО Елена Прошак.