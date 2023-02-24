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Глава Севастополя заявил, как в новых регионах РФ избежать мошенничества

Глава Севастополя заявил, как в новых регионах РФ избежать мошенничества

Всплеск мошенничества в новых российских регионах можно избежать, если власти ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в течение года полностью перейдут на законодательство РФ, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев 24 февраля ТАСС.

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