Глава Севастополя заявил, как в новых регионах РФ избежать мошенничества

Всплеск мошенничества в новых российских регионах можно избежать, если власти ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в течение года полностью перейдут на законодательство РФ, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев 24 февраля ТАСС.