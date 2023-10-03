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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин пропустил 5 шайб за 2 периода в выставочном матче с «Нью-Джерси». Он отразил 13 бросков из 18

«Айлендерс» уступили «Девилс» (5:6) в очередном матче на предсезонке.  Российский вратарь клуба с Лонг-Айленда отыграл 40 минут и отразил 13 бросков из 18.

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