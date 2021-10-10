Новое сопло беспилотника Охотник значительно снизит его заметность для ракет

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Плоское сопло беспилотника С-70 "Охотник", выращенное на 3D-принтере, снизит его заметность для ракет.
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